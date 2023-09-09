أكثر من 600 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي في أسبوع

2023/09/09 | 14:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي اكثر من 600 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة ثلاثة ايام التي فتح بها المزاد 654 مليونا و 088 الفا و 576 دولارا، بمعدل يومي بلغ 218 مليونا و29 الفا و525 دولارا مرتفعا بنسبة 9.55% عما سجله الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 197 مليونا و 263 الفا و 36 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الثلاثاء، حيث بلغت المبيعات فيه 255 مليونا و 684 ألفا و 184 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 197 مليونا و 727 الفا و483 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 554 مليونا و878 الفا و576 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 82% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 99 مليونا 210 الاف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.