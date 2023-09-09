إخماد حريق في مبنى للمواد الإنشائية وسط كربلاء المقدسة

2023/09/09 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق ببناية تجارية للمواد الانشائية وسط كربلاء المقدسة. وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز أن “فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مشيدة من أربعة طوابق متخذة لخزن وتجارة المواد الإنشائية في حي الموظفين”، لافتاً الى أن “الطابق الاخير منها مشيد من […]

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