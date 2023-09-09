2023/09/09 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، اليوم السبت، عن تفاصيل استضافة وزيرة المالية طيف سامي داخل البرلمان. وقال كوجر لوكالة ايرث نيوز، إن “اللجنة المالية تستضيف حاليا وزيرة المالية طيف سامي داخل مقد اللجنة في مجلس النواب”. واضافت ان “اللجنة تعقد الان اجتماعا مع الوزيرة لمناقشة موضوع تخصيصات اقليم كردستان والية صرف […]

ظهرت المقالة نائب يكشف عن تفاصيل استضافة وزيرة المالية داخل البرلمان أولاً على ايرث نيوز.