2023/09/09 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني واشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي وبمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي القى ابطالنا القبض على الارهابي (ح ع ب) والذي يقوم بنشر الفتاوى (الشرعية) الخاصة بعصابات داعش الارهابي والتحريض على الالتحاق بصفوف مقاتلي داعش في داخل العراق وخارجه […]

ظهرت المقالة مكافحة الارهاب يلقي القبض على احد افراد اعلام داعش أولاً على ايرث نيوز.