2023/09/09 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت قيادة الجيش اللبناني المعنيين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونا لأرواح السكان في المناطق المجاورة. وقالت قيادة الجيش، في بيان اليوم السبت:”على إثر تجدد الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة ــــ صيدا، تشير قيادة الجيش إلى أنها تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة […]

ظهرت المقالة الجيش اللبناني يصدر بيانا عن تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جنوبي البلاد أولاً على ايرث نيوز.