الهند تطلق تحالفا عالميا للوقود الحيوي خلال قمة العشرين

2023/09/09 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت الهند، السبت، عن إطلاق تحالف عالمي للوقود الحيوي خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي لتعزيز استخدام الوقود النظيف. ومن شأن التحالف، الذي يضم الولايات المتحدة والبرازيل عضوين مؤسسين، أن يساعد في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف خفض صافي الانبعاثات للصفر من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي […]

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