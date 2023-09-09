2023/09/09 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

علقت الخارجية العراقية، اليوم السبت، بشأن الزلزال الذي ضرب المغرب. وقالت الخارجية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إنها “تُعرِبُ عن خالص التعازي والمواساة، للمملكة المغربيَّة الشقيقة، حكومةً وشعبًا، إثرَ الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربيَّة يوم أمس الجمعة، وألحق أعداداً من الضحايا والجرحى، وأضرارًا مادية كبيرة”. وأضافت، “نتوجَّه إلى أهالي الضحايا بأصدقِ مشاعرِ […]

ظهرت المقالة بيان من الخارجية بشأن “الزلزال المدمر” الذي ضرب المغرب أولاً على ايرث نيوز.