2023/09/09 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، حريقاً اندلع في بناية تجارية وسط محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فرقها اخمدت حريقاً كبيراً اندلع داخل بناية تجارية مشيدة من أربعة طوابق والاخير مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال ومغلف بألواح الايكوبوند المخالف لتعليمات السلامة"، مشيرة الى أن "البناية متخذة لخزن وتجارة المواد الإنشائية في حي الموظفين وسط محافظة كربلاء المقدسة".

وأضافت أنها" استنفرت ودفعت بعشرة فرق اطفاء تخصصية واخرى حوضيات ساندة مع تحريك عجلة السلم لتكافح النيران من الأعلى الى الاسفل وتحكم سيطرتها الكاملة على امتداد الحريق إلى البنايات المجاورة لموقع الحادث بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر لرجال الإطفاء والدخول وسط مخازن البناية المحترقة والسيطرة التامة على انتشار النيران من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وتابعت "وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق ومحاسبة المقصرين بتوفير إجراء السلامة ومتطلبات الدفاع المدني".



