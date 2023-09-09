عجلة الاقتصاد تعاود الدوران في أكبر مراكز بغداد التجارية (صور)

2023/09/09 | 15:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / عادت عجلة الاقتصاد العراقي للدوران في سوق الشورجة - أكبر مراكز بغداد التجارية – وذلك بعد حالة من الكساد ضربت الشارع خلال أيام الزيارة الأربعينية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، عودة الحركة التجارية إلى أسواق بغداد بشكل عام، وسوق الشورجة في قلب العاصمة بشكل خاص.

وبعد توقف خالٍ من التسوق خلال فترة الزيارة الأربعينية، شهدت شوارع بغداد منذ صباح السبت، ازدحامات مرورية خانقة، ولاسيما مناطق وسط العاصمة، على الرغم من تعطيل الدوام الرسمي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي انتهت مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين التي استمرت لبضعة أيام، وشارك فيها أكثر من 22 مليون شخص من داخل وخارج العراق، وفقا للإحصائية الصادرة عن العتبة العباسية.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.