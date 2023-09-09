الخارجية تخصص أرقام طوارئ للجالية العراقية في المغرب

2023/09/09 | 15:40 - المصدر: واع

بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت وزارة الخارجية اليوم السبت، عن تخصيص أرقام طوارئ للجالية العراقية في المغربوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الخارجية تتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية العراقية الكريمة في مملكة المغرب الشقيقة"، لافتاً الى أن "سفارة العراق في الرباط خصصت أرقام طوارئ للاطمئنان على سلامتهم والاستجابة العاجلة لشؤونهم، جراء الزلزال الذي طال عدداً من المناطق يوم أمس".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعرب ، اليوم السبت، عن تعازيه إلى المملكة المغربية بضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من مدنها، فيما أعلن الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن المغربية، ويؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المملكة المغربية الشقيقة".وأعلن رئيس الوزراء، عن "الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية يوم أمس الجمعة، وخلّف الآلاف من الضحايا والمصابين، وأضراراً مادية كبيرة".وعبر، في برقية بعثها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحسب البيان، عن "خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة والطمأنينة للمملكة وشعبها"