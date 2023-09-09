المالية النيابية: اكمال اجراءات إطلاق نحو 46 ألف درجة لذوي المهن الصحية

2023/09/09 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، اكمال الإجراءات لإطلاق تعيين قرابة 46 ألف درجة لذوي المهن الصحية.

وقال عضو اللجنة مضر الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه " بعد جهود بذلتها اللجنة المالية النيابية مع وزارتي المالية والصحة تم اكمال كافة الاجراءات لإطلاق تعيين قرابة 46 ألف درجة لذوي المهن الصحية دفعة 2022".

واوضح أنه "تم حسم الملف ويوم غد سيصبح جاهزًا للمضي وفق الاليات الرسمية بعد اعتماده".