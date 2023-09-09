ما هي أسباب تفاقم أزمة رواتب موظفي الإقليم؟.. تعرف على الجهة المسؤولة

2023/09/09 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – كردستان

تستمر أزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان بالتفاقم يومًا بعد الاخر، من دون حلول جذرية، في ظل استمرار الاتهامات بين بغداد واربيل بشأن الملف، محلل سياسي يضع النقاط على الحروف ويوضح الأسباب والجهة المسؤولة.

الاقليم يتهم المركز

وفي (7 ايلول 2023) قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن "امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية انتهاك للاتفاقات الدستورية".

واكد بارزاني في تغريدة له عبر "اكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أن "امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعد انتهاكا للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".

أسباب الازمة والحلول

من جانبه حمل الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، مسؤولية الأزمة الاقتصادية وقضية رواتب الموظفين في الإقليم إلى حكومتي بغداد وأربيل.

وقال عبد الله لـ "بغداد اليوم": إن "كلا الطرفين على ما يبدو ليست لديهما إرادة حقيقية لحسم الخلافات التي تتمثل في المواد والبنود الخاصة بقانون الموازنة، على الرغم من تشكيل لجان متعددة بين الطرفين والدخول في تفاصيل القانون".

وأوضح أن "الأمر يعود لعدم مهنية عدد من الذين ضمن تشكيلة اللجان الخاصة بمناقشة قانون الموازنة وحصة الإقليم"، مشيرا الى أن "من يريد حل الأزمة يجب أن يمتلك الجدية، خاصة أن المواطن الكردي هو الضحية".

بغداد تؤكد التزامها بالاتفاقات

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان"، مشيرا الى أن "الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة".

وتابع، أن "حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة"، مشيرا الى انه " ‏رغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام".

وبين العوادي، أن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".