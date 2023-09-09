رئيس إقليم كوردستان يعزي المغرب بضحايا الزلزال

2023/09/09 | 16:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، عن تعازيه للمملكة المغربية بعد الزلزال الذي ضربها وأودى بحياة المئات.

وقال بارزاني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "‏باسم شعب إقليم كوردستان العراق أتقدم بخالص التعازي لشعب المملكة المغربية لسقوط ضحايا جراء الزلزال المدمر ونشاركهم أحزانهم في هذا المصاب الجلل".

وأضاف "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وضرب زلزال ليل الجمعة السبت بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 632 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 329 آخرون، في الزلزال الذي ضرب البلاد.