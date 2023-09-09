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مناقشات بين الموارد المائية ومحافظة كربلاء لتطوير الواقع الأروائي

مناقشات بين الموارد المائية ومحافظة كربلاء لتطوير الواقع الأروائي
مناقشات بين الموارد المائية ومحافظة كربلاء لتطوير الواقع الأروائي
2023/09/09 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي في ديوان المحافظة ، وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والحكومة المحلية لتطوير الواقع الأروائي ، كما وتم إستعراض المشاريع المشاريع المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة والإستعدادت للموسم الشتوي . وقال وزير الموارد […]

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