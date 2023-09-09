2023/09/09 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

عقدت لجنة الصداقة العراقية- السعودية برئاسة الشيخ شعلان الكريم وحضور اعضائها اليوم السبت اجتماعا مع وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة الدكتور ابراهيم بن محمد القناص رئيس لجنة الصداقة السعودية- العراقية في مبنى البرلمان لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام وتعزيز الشراكة. ورحب الشيخ شعلان الكريم في مستهل اللقاء الذي عقد بمبنى المجلس، بحسب بيان تلقته […]

ظهرت المقالة لجنة الصداقة العراقية السعودية تجتمع مع وفد مجلس الشورى السعودي أولاً على ايرث نيوز.