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لجنة الصداقة العراقية السعودية تجتمع مع وفد مجلس الشورى السعودي 

لجنة الصداقة العراقية السعودية تجتمع مع وفد مجلس الشورى السعودي 
لجنة الصداقة العراقية السعودية تجتمع مع وفد مجلس الشورى السعودي 
2023/09/09 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

عقدت لجنة الصداقة العراقية- السعودية برئاسة الشيخ شعلان الكريم وحضور اعضائها اليوم السبت اجتماعا مع وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة الدكتور ابراهيم بن محمد القناص رئيس لجنة الصداقة السعودية- العراقية في مبنى البرلمان لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام وتعزيز الشراكة. ورحب الشيخ شعلان الكريم في مستهل اللقاء الذي عقد بمبنى المجلس، بحسب بيان تلقته […]

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