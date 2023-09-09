2023/09/09 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

تحدث رئيس مجلس “انقاذ الانبار” حميد الهايس، اليوم السبت، عن استعدادات محافظة الانبار للانتخابات المقبلة. وقال الهايس في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، إن “حقيقة ما يجري في الانبار هو ليس بالجديد حالها حال سابقاتها في الانتخابات الماضية والقبلها وكثرت في المحافظة شراء الذمم وبيع وشراء الاصوات”. وأضاف، “ايضا موضوع ارسال الهدايا الثمنية لكسب الاصوات وخصوصا […]

ظهرت المقالة الهايس: زمن “التاهو” انتهى.. هدايا الترويج الانتخابي أصبحت أثمن! أولاً على ايرث نيوز.