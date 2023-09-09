الحلبوسي يصدر توجيهين بشأن أحداث كركوك والإيرادات النفطية لكردستان

2023/09/09 | 17:25 - المصدر: واع

بغداد- واعأصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، توجيهين بشأن أحداث كركوك والإيرادات النفطية لكردستان.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه لجنة الأمن والدفاع بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على البرلمان".وأضافت، أن" رئيس مجلس النواب وجه أيضا اللجنة المالية باستضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالإيرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم".