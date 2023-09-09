التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الأولمبي في مواجهة تيمور الشرقية

2023/09/09 | 17:30 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الأولمبي التي ستواجه تيمور الشرقية.وقال الاتحاد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الأولمبي، ضمت في حراسة المرمى محمد حسن، وفي خط الدفاع يوسف الإمام وزيد تحسين وكرار سعد ومصطفى سعدون، أما في خط الوسط الكسندر اوراها وكرار محمد وعلي جاسم وبلند آزاد ومنتظر عبد الأمير، فيما سيقود خط الهجوم حسين اللاوندي".وأضاف البيان، أن "المباراة ستجري في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً".