اللجنة الأولمبية تثمن دعم رئيس الوزراء لقطاع الرياضة

2023/09/09 | 17:30 - المصدر: واع

بغداد- واعثمنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم السبت، دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقطاع الرياضة العراقية.وقال إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ثمنت الدعم اللا محدود من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للرياضة العراقية بمختلف فعالياتها وعناوينها، الأمر الذي ترك أثرا طيبا لدى جميع الرياضيين في عموم البلد، ومنحهم حافزا إضافيا للمنافسة بقوة وشرف لتحقيق النجاحات في البطولات والدورات على مختلف الصعد العربية والقارية والدولية".وأضاف، أنه" من صور هذا الدعم تفقد أحوال الرياضيين والوقوف على احتياجاتهم والتكفل بتحمل نفقات من يحتاج منهم إلى العلاج سواء في داخل العراق أو خارجه".