تشكيلة منتخب العراق الاولمبي للقاء تيمور الشرقية

2023/09/09 | 17:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل عن التشكيلة الاساسية للمنتخب الأولمبي في مواجهة نظيره تيمور الشرقية في مباراته التي تجري مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة ضمن الجولة الثانية منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً.

وضمت التشكيلة لحراسة المرمى محمد حسن وللدفاع مصطفى سعدون ويوسف الإمام وزيد تحسين وكرار سعد ولخط الوسط الكسندر اوراها وعلي جاسم وكرار محمد وبلند ازاد ومنتظر عبد الامير وللهجوم حسين اللاوندي.