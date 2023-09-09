أسعار الدولار تستقر في بغداد وتنخفض بأربيل مع الإغلاق

2023/09/09 | 17:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم السبت، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 154000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 154650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154350 ديناراً مقابل 100 دولار.