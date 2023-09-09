2023/09/09 | 18:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن معلمو السليمانية، اليوم السبت، الإضراب العام مع بدء العام الدراسي الجديد، مطالبين بقية الموظفين بالإضراب احتجاجا على تأخير صرف الرواتب.

وقال ممثل المعلمين المحتجين مروان حسن خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية، إنه "احتجاجا على تأخير صرف الرواتب الشهرية لأكثر من شهرين قرر معلمو السليمانية الإضراب العام مع أول أيام بدء العام الدراسي الجديد في 13 أيلول الجاري، لحين الاستجابة لمطالبهم".

وطالب المحتجون حكومة الإقليم بـ"الإسراع في صرف الرواتب المتأخرة والتعهد بصرف راتب كل شهر في موعده الذي لايتجاوز 30 يوماً وتثبيت المحاضرين المجانيين وصرف العلاوات والترفيعات وحسم موضوع الرواتب المدخرة".

وطالب مروان الموظفين في المؤسسات الحكومية كافة إعلان الإضراب من يوم غد للضغط على الجهات الحكومية المعنية بصرف رواتبهم.

وأشار ممثل المحتجين الى وجود تنسيق مع معلمي أربيل ودهوك بشأن الإضراب العام مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتخلفت حكومة إقليم كوردستان عن صرف رواتب شهري تموز وآب المنصرمين بسبب عدم صرف مستحقات الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام الحالي.