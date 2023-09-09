2023/09/09 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد المتحدث بإسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، اليوم السبت، ان الشح المائي ادى الى اختصار المساحات الخاصة بزراعة الشلب. وقال الخزاعي في تصريح لايرث نيوز: إنه “تم وضع خطة زراعة الموسم الصيفي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية وكانت بحدود مليون و١٠٠ الف دونم للبساتين ومليون دونم للاراضي التي تروى بواسطة المرشات الحديثة المحورية […]

ظهرت المقالة الخزاعي: الشح المائي أدى الى اختصار المساحات الخاصة بزراعة الشلب أولاً على ايرث نيوز.