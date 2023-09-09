2023/09/09 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اتهم النائب في البرلمان العراقي جياي تيمور، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، جهات سياسية بخلق مشاكل ما بين بغداد وأربيل.

وقال تيمور، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك جهات سياسية في بغداد دائما ما تعمل على خلق المشاكل ما بين بغداد وأربيل، وهي تعمل على اثارة تلك المشاكل، كلما تحسنت علاقة الإقليم بالمركز".

وبين ان "علاقة بغداد وأربيل شهدت خلال الفترات الماضية تقدما كبيرا والوصول الى اتفاقات كبيرة، لكن تدخلت تلك الأطراف وعملت على اثارة المشاكل، وبدأت ذلك منذ تشريع قانون الموازنة واستمرت بذلك لغاية الان".

ويخيم التوتر على العلاقة بين بغداد واربيل، ليس ابتداء من أزمة كركوك وليس انتهاء بتأخر ارسال مستحقات الإقليم من الموازنة، فيما بدأت الرسائل المتوترة المتبادلة تنطلق بين بغداد واربيل، في اجهاض مبكر كما يبدو للاتفاق السياسي بين حكومة السوداني وكردستان، قبل البدء بتنفيذه حتى.

وبدأت أربيل تتهم بغداد بـ"التنصل" عن الاتفاق السياسي بالمقابل تؤكد بغداد وعبر المستشارين والمتحدثين الحكوميين أن اربيل هي من لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها، متحدثة حول ضرورة الالتزام بالدستور.

وكان النائب شيروان الدوبرداني عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، قد حذر من ان عدم إلتزام بعض الأطراف داخل الاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة بالاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة السوداني سيقودنا الى طريق مسدود.