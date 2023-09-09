إعلاميون عرب واجانب يشيدون بكرم العراقيين: غيرت الصورة النمطية عن العراق

2023/09/09 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اشاد إعلاميون عرب واجانب، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، بمستوى الأمان والكرم العراقي خلال الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء، فيما أكدوا أن الزيارة غيرت الصورة النمطية عن العراق وشعبه

وذكر مجموعة من الإعلاميين العرب والأجانب في تصريحات لهيئة الإعلام والاتصالات وتابعتها "بغداد اليوم"، أن "العراق وشعبه يحمل طاقة روحية لاستقبال ملايين الزوار من مختلف البلدان دون ملل او تعب".

وأضافوا: "سعدنا كثيرا بدعوة هيئة الإعلام والاتصال بالعراق لحضور الاربعينية ولمواكبة الحدث بالعراق".





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