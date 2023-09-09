تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني ورئيسي

2023/09/09 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني

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تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي.





وفي مستهل الاتصال، عبر السيد رئيسي عن الشكر للعراق شعباً وحكومةً؛ لما قدموه من رعاية وضيافة للزوّار المشاركين في استذكار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مثمناً الجهود المتميزة المبذولة على كل المستويات، وعدّها دليلاً مضافاً على استقرار العراق، وسيره نحو التنمية الوطنية، وما تمثله من رسالة محبّة وسلام من العراق إلى كل أنحاء العالم.





من جانبه، أكد السيد السوداني أنّ ضيافة زائري الأربعينية ورعايتهم صورة يؤكد من خلالها العراقيون، بشكل سنوي، تمسكهم بالفضائل والقيم السامية التي جاء بها أهل بيت النبوة (عليهم السلام).





وشهد الاتصال التطرق إلى أهمية العلاقات الثنائية، وما تمثله من إسهام في استقرار المنطقة، والروابط الثقافية والدينية بين البلدين وقدرة العراق على التقريب وتعزيز التفاهم بين بلدان المنطقة.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

9-أيلول-2023