تأخر الرواتب يشل التعليم في الاقليم.. تربية كردستان تصطف مع "المضربين" ضد بغداد

2023/09/09 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

بدأ ملف تأخر وعدم ارسال رواتب وتخصيصات إقليم كردستان من الموازنة، يصل لمديات خطيرة وجديدة، اخرها اضراب معلمي محافظة السليمانية عن الدوام ليشل القطاع التعليمي في الإقليم.

وبهذا الصدد، وصف وزير تربية إقليم كردستان آلان حمه سعيد الحكومة العراقية بأنها "غدرت المعلمين والمدرسين وموظفي الإقليم".

وقال حمه في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "نحن على دراية بوضع المعلمين والمدرسين وموظفي الاقليم"، مبينا ان "الحكومة العراقية تغدر المعلمين والمدرسين".

وطالب حمه حكومة بغداد بـ"دفع مستحقات الموظفين والمعلمين والمدرسين".

واعلن معلمو السليمانية اضرابا عاما عن الدوام الرسمي الذي يبدأ 13 ايلول الجاري احتجاجا على تأخر رواتبهم لشهرين، مطالبين بالإسراع في صرف الرواتب المتأخرة والتعهد بصرف راتب كل شهر في موعده الذي لايتجاوز 30 يوماً.

ويتهم اقليم كردستان حكومة بغداد بـ"التنصل" عن التعهدات والاتفاقات، وعدم ارسال تخصيصات الاقليم من الموازنة، بالمقابل تقول بغداد ان مابذمة الاقليم يفوق حصته من الموازنة ويجب عليه تسديد التزاماته لبغداد.