حنون يؤكد عزم الهيئة على تجفيف منابع الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة

2023/09/09 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم السبت (9 ايلول 2023)، عزم الهيئة على تجفيف منابع الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة.

وقال بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "حنون، أكد خلال اجتماع في مقر دائرة التحقيقات وحضره مديرها العام، ومديرو مديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، عزم الهيئة على تجفيف منابع الفساد وملاحقة المفسدين في مؤسسات الدولة كافة، لا سيما الخدميَّة منها"، لافتاً إلى أن "الذين يكنون العداء للأجهزة الرقابيَّة وإجراءاتها الردعيَّة في تلك المؤسسات هم مجموعة من المتنفذين المنتفعين من عائدات الفساد".

واضاف، إنه "ينبغي أن يسير ملف مكافحة الفساد متسقاً مع الجهود الحكوميَّة في تقديم الخدمات للمواطنين والنجاح الملموس في الملف الأمني"، حاثاً على "ضرورة متابعة العقود والمناقصات، والتأكد من عدم تعرض المستثمرين للابتزاز والمساومات، منبهاً إلى أن عمليَّات الإعمار والاستثمار والتحول نحو التنمية والتطور في البلاد لا بد أن تهيأ لها بيئة خالية من الفساد".

ولفت رئيس الهيئة، بحسب البيان، إلى "أهميَّة أن تكون إجراءات الهيئة قانونيَّة وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة لها وفق القوانين النافذة"، مشدداً على |احترام حقوق الإنسان والمؤسسات، والحفاظ على كرامة الإنسان، حتى وإن كان متهماً، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وتابع: "إننا يجب أن يزداد إصرارنا وعزيمتنا في ميدان مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وصيانته، لا سيما بوجود موازنة ضخمة تطمح الحكومة أن تذهب مواردها لتنفيذ برنامجها ومنهاجها الوزاري، والحرص على عدم تسربها إلى جيوب الفاسدين وأرصدتهم"، منبهاً إلى "أن تنفيذ برنامج الحكومة في مكافحة الفساد واجب على الهيئة ويقتضي السهر على حماية مشاريعها لاسيما الخدمية من آفة الفساد"، مبيناً أن "المهمة صعبة لكن بوجود الإرادة والإخلاص الحقيقيين سنتمكن من تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه العمل الرقابي".