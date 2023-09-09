2023/09/09 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز أكد رئيس هيئة النزاهة، اليوم السبت، أن سعي الهيئة لتجفيف منابع الفساد يعرضها لحرب ناعمة من الفاسدين، فيما بين أن تنفيذ البرنامج الحكومي في مكافحة الفساد واجب على الهيئة. وقال رئيس الهيئة حيدر حنون في بيان تلقته “إيرث نيوز” إن “الهيئة عازمة على تجفيف منابع الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة من أدرانه”. وأضاف أن […]

ظهرت المقالة رئيس هيئة النزاهة: سعي الهيئة لتجفيف منابع الفساد يعرضها لحرب ناعمة من الفاسدين أولاً على ايرث نيوز.