اتحاد السلة يعلن نتائج قرعة الدوري الممتاز للموسم المقبل

2023/09/09 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، مساء اليوم السبت، قرعة الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للموسم 2023-2024.

ويشارك في الدوري اندية النفط والشرطة وزاخو والحشد الشعبي والدفاع الجوي ودجلة الجامعة وغاز الشمال والكهرباء ونفط الشمال والكرخ والحلة والديوانية والتجارة.

وأسفرت قرعة الدوري السلوي الممتاز للجولة الأولى عن خمس مواجهات:

نفط الشمال - انتظار

الحشد الشعبي x زاخو

الكرخ x الشرطة

غاز الشمال x الكهرباء

النفط x دجلة

الحلة x الدفاع الجوي

يذكر أن فريق نادي النفط توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.