2023/09/09 | 19:21 - المصدر: تويوتا العراق

تنويه العلامات التجارية من تويوتا العراق

رصدت كوادرنا في الآونة الأخيرة قيام بعض معارض تجارة السيارات ومحال بيع قطع الغيار ومحال صيانة وخدمات السيارات إستخدام العلامات التجارية الخاصة بمصانع (TOYOTA-LEXUS- HINO) دون ترخيص ، وحيث يشكل هذا الفعل تعدياً على المصانع آنفة الذكر يتسبب بأضرار كبيرة موجبة التعويض من ناحية ، كما أن الفعل يشكل جريمة إستناداً لنصوص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 فضلاً على النصوص العقابية موضوعة المادة -35- من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل – من ناحية أخرى ، وفي إطار بذل أقصى عناية ممكنة لإيقاف التعدي على العلامات التجارية للمصانع أعلاه ، وبغية حماية المستخدمين من الوقوع في شرك التدليس ، ولغرض توطيد الإئتمان وحماية سوق السيارات وخدماتها من الممارسات غير المشروعة ، تنوه شركة تويوتا العراق لتجارة وخدمات المركبات – الموزع الرسمي والحصري في العراق لمصانع تويوتا ولكزس وهينو أنها صاحبة الحق الحصري بإستخدام العلامات التجارية لمصانع (TOYOTA-LEXUS- HINO) ولغرض إتاحة مبيعات وخدمات منتجات المصانع المذكورة لأوسع الشرائح الإجتماعية وعموم المؤسسات الحكومية والأهلية في العراق.

وبهذا الصدد تهيب شركة تويوتا العراق بالسلطات الرقابية ممارسة دورها في التوثق من وجود الترخيص المصنعي لكل علامة تجارية في السوق المحلية ، وبذات الوقت تؤكد الشركة عزمها طلب إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ما لم يزيلوا اليافطات واللوحات التي تشير إلى العلامات التجارية موضوعة عمل شركة تويوتا العراق بوصفها موزعاً رسمياً وحصرياً لمصانع (TOYOTA-LEXUS- HINO)

وعليه فقد إقتضى التنويه