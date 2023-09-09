الأعرجي والمحمداوي يؤكدان أهمية العمل على إنجاح البرنامج الحكومي وتحقيق أهدافه

2023/09/09 | 20:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، اليوم السبت، على أهمية العمل على إنجاح البرنامج الحكومي وتحقيق أهدافه.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، عبدالعزيز المحمداوي"، لافتا، إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الوضع الأمني في البلاد، وأهمية تعزيز الاستقرار والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية، فضلا عن التأكيد على الاستمرار بملاحقة العناصر الإرهابية".وتابع، أن "اللقاء شهد أيضا التأكيد على أهمية العمل على إنجاح البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، بما يصب في مصلحة المواطن والدولة".