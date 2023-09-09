2023/09/09 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكتسح منتخبنا الأولمبي نظيره منتخب تيمور الشرقية بستة أهداف دون مقابل اليوم السبت. وتواجه الفريقان على استاد الكويت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات آسيا تحت 23 عاماً. وتناوب على تسجيل سداسية المنتخب الأولمبي كل من علي جاسم في الدقيقة (17) وحسين عبد الله لاوندي ثلاثية في الدقائق (36) و(44) و(64) […]

ظهرت المقالة منتخبنا الأولمبي يكتسح تيمور الشرقية بسداسية ويضع قدماً في نهائيات آسيا أولاً على ايرث نيوز.