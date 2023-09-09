2023/09/09 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن التصريحات حول وحدة حلف “الناتو” لا تتطابق مع الواقع، حيث سيتواجد الحلف مدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات كحد أقصى قبل أن يتلاشى. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وكندا لا تهتمان كثيرا برفاهية أعضاء “الناتو” الأوروبيين. واعتبر أن “الناتو” اليوم ليس سوى أداة لنشر […]

ظهرت المقالة ضابط مخابرات أمريكي يتوقع تفكك حلف “الناتو” بعد 5 ـ 10 سنوات ويذكر الأسباب أولاً على ايرث نيوز.