المنتخب الاولمبي يتغلب على منتخب تيمور الشرقية

2023/09/09 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حقق منتخبنا الاولمبي بقيادة المدرب راضي شنيشل، اليوم السبت (9 ايلول 2023)، ثاني انتصاراته خلال تصفيات آسيا في الكويت.

واحرز منتخب العراق الاولمبي الفوز على منتخب تيمور الشرقية بـ(6) اهداف نظيفة، والذي تلقى هزيمة بأربعة اهداف نظيفة ايضاً امام الكويت في الجولة الأولى.

وكان منتخبنا الاولمبي قد اكتسح منتخب ماكاو بـ(13) هدفاً نظيفاً في اطار التصفيات الاسيوية.

وفي وقت سابق، غادر وفد المنتخب الأولمبي، من مطار بغداد متوجها إلى دولة الكويت للدخول في غمار التصفيات الآسيوية التي انطلقت في السادس من شهر أيلول الجاري.

يذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا وضعت منتخبنا الأولمبي في المجموعة السادسة الى جانب كل من الكويت وتيمور الشرقية ومكاو.



