2023/09/09 | 20:50 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية – أربيل كشفت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، أن الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان تنفق شهريا أكثر من 23 مليار دينار لتوفير الخدمات الطبية لمواطنيه، رغم الضغوط والعقبات المالية المفروضة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد إذ تؤكد تقارير واحصائيات رسمية أنه ومنذ مباشرة الحكومة التاسعة لمهامها قبل أربعة أعوام ارتفعت درجة الاهتمام بالواقع الصحي للمواطنين وفق المنظور الإستراتيجي لها، وخصوصاً