الأولمبي يمطر شباك تيمور الشرقية بسداسية

2023/09/09 | 21:10 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسين عمارأمطر منتخبنا الأولمبي، اليوم السبت، شباك نظيره تيمور الشرقية بسداسية نظيفة ضمن تصفيات كأس آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن منتخبنا الأولمبي، أمطر شباك نظيره تيمور الشرقية بسداسية نظيفة ضمن تصفيات كأس آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً.وأضاف أن اللاعب علي جاسم افتتح مهرجان الأهداف في الدقيقة (17)، وأضاف حسين عبد الله لاوندي هاترك في الدقيقة (36)و (44)و (64)، فيما أضاف منتظر محمد الهدف الخامس في الدقيقة (72)، واختتم مهرجان الأهداف رضا فاضل (90+2) من المباراة.