الحلبوسي ووفد الشورى السعودي يؤكدون أهمية الدعم البرلماني واستمرار تعزيز التعاون

2023/09/09 | 21:10 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وفدَ لجنة الصداقة السعودية - العراقية في مجلس الشورى، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس النواب.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية، ودور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون البرلماني، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية والآسيوية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد اللقاء أهمية الدعم البرلماني، واستمرار التواصل لتعزيز التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

