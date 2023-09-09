2023/09/09 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال الديوان الملكي بالمغرب اليوم السبت إن الملك محمد السادس أعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد الليلة الماضية وأسفر عن مقتل وإصابة المئات. وذكر الديوان الملكي في بيان أن الملك ترأس اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في المملكة في أعقاب الزلزال ووجه بتعزيز فرق البحث والإنقاذ […]

ظهرت المقالة المغرب يعلن الحداد الوطني 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال أولاً على ايرث نيوز.