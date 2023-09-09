2023/09/09 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ باشر مجلس الخدمة الاتحادي العامة، اليوم السبت، بتدقيق بيانات الأوائل وحملة الشهادات العليا، فيما نوه لعدة ملاحظات مهمة. وذكر المجلس في بيان تلقته ايرث نيوز “حرصاً من مجلس الخدمة العامة الاتحادي على ضمان حقوق احبتنا الخريجين من حملة الشهادات العليا والاوائل المشمولين بقانوني (59، 67) لسنة 2017 وبغية انجاز الاستعدادات اللازمة لفتح الاستمارة […]

ظهرت المقالة مجلس الخدمة يباشر بتدقيق بيانات الأوائل وحملة الشهادات العليا وينوه لعدة ملاحظات مهمة أولاً على ايرث نيوز.