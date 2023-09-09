2023/09/09 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس الشورى السعودي استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وفدَ لجنة الصداقة السعودية – العراقية في مجلس الشورى، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس النواب. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية، ودور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون البرلماني، وتنسيق المواقف في المحافل […]

ظهرت المقالة الحلبوسي يؤكد لمجلس الشورى السعودي أهمية التعاون البرلماني بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.