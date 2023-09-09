2023/09/09 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ باتت المصالح الخاصة أهم من الثوابت، بالنسبة للقوى المستقلة أو ما تعرف بـ”قوى تشرين”، فبعد أن كان مطلبها الأساس هو حل مجالس المحافظات وتعديل الدستور لإلغائها جذريا، تنافس اليوم للظفر بمقعد في انتخابات هذه المجالس، هذا الموقف الغريب عزاه نائب عن هذه القوى لـ”المتغيرات السياسية”. تحشد القوى المستقلة، كافة إمكانياتها للدخول بمنافسة […]

ظهرت المقالة قوى تشرين ومجالس المحافظات.. عندما تتغير البوصلة نحو المصالح! أولاً على ايرث نيوز.