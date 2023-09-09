الحلبوسي يؤكد على أهمية الدعم البرلماني واستمرار التواصل لتعزيز التعاون بين العراق والسعودية

2023/09/09 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وفدَ لجنة الصداقة السعودية – العراقية في مجلس الشورى، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس النواب. وبحث اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان، “العلاقات الثنائية، ودور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون البرلماني، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية والإسلامية …