2023/09/09 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، استقرار الحرارة والرياح في العراق، فيما ترتفع مستويات الرطوبة لحين الدخول الى فصل الخريف فلكيا بعد أسبوعين.

وقال السلامي في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "الأجواء تستمر على ماهو عليه خلال هذا الأسبوع والاستقرار سيد الموقف مع استمرار تذبذب درجات الحرارة"، مبينا ان "الرياح متقلبة احيانا في حين يستمر ارتفاع الرطوبة نسبيا مع ذلك الأجواء مقبولة نوعا ما وموجات الحر انتهت رسميا".

واشار الى أن "موعد الاعتدال الخريفي ودخول فصل الخريف فلكيا يوم 23 أيلول اي بعد أسبوعين من الآن"، مبينا "نحن نقترب شيئا فشيئا من موسم الأمطار 15 تشرين الأول ولاتزال المعطيات مبشرة".