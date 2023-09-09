مجلس الخدمة يحذر جميع الخريجين من التقديم على أكثر من "كود"

2023/09/09 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت (9 ايلول 2023)، جميع الخريجين من التقديم على أكثر من "كود" على الوظائف الشاغرة في الدولة التي تنشر عبر روابط.

وقال بيان للمجلس، تلقته "بغداد اليوم": "باشرنا بتدقيق البيانات الواردة اليه من وزارة التعليم الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات من خلال فتح رابط تأكيد وتحديث البيانات خلال الأسبوع المقبل".

واضاف، انه "على المشمولين بقانون (59) لسنة 2017 اتباع الآتي:

1- اختيار الكود الذي يرغب بالتعيين بموجبه في حال وجود كود مكرر لنفس الشهادة.

2- اختيار الشهادة التي يرغب باعتمادها اذا كان لديه اكثر من كود لأكثر من شهادة.

3- تصحيح الاسم اذا كان هناك خطأ.

واكد البيان، من انه "في حال اختيار الكود سيتم الغاء بقيه الكودات وذلك من أجل حصر عدد المشمولين بالتقديم على التعيين"، محذراً "جميع الخريجين من التقديم على أكثر من كود".