العراق والسعودية يبحثان دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين

2023/09/09 | 21:55 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع وفد مجلس الشورى السعودي دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل وفد لجنة الصداقة السعودية- العراقية في مجلس الشورى، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس النواب".وأضاف، أن" اللقاء بحث العلاقات الثنائية، ودور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون البرلماني، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية والآسيوية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأكد اللقاء أهمية" الدعم البرلماني، واستمرار التواصل لتعزيز التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".