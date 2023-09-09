الفيلم الكوردي "طفولة عماد" يشارك في مهرجان روتردام الدولي في هولندا

2023/09/09 | 21:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشارك الفيلم الوثائقي الكوردي "طفولة عماد" للمنتج السينمائي الكوردي منصور جهاني ومن اخراج زهاوي سنجاوي وادارة الانتاج لـ"عباس غزالي" في قسم مسابقات الأفلام الوثائقية في مهرجان روتردام العالمي للفيلم العربي في هولندا الذي يقام للفترة من الخامس ولغاية العاشر من شهر ايلول الجاري.

وفيلم "طفولة عماد" من اخراج زهاوي سنجاوي السينمائي الكوردي المغترب في السويد، وإدارة الإنتاج من قبل عباس غزالي وتم انتاجه في محطة تلفزيون svt السويدية وتلفزيون رووداو ومعهد الفيلم السويدي ، وتدور أحداثه حول الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي وتأثيراتها على الاطفال الابرياء الذين خلفتهم الحرب، ويعرض في مشاركاته الدولية هذه في قسم مسابقات الأفلام الوثائقية في مهرجان الافلام العربية الدولي في مدينة روتردام في هولندا.

فيلم "طفولة عماد" سيتم تقديمه بحضور المخرج زهاوي سنجاوي ومدير الإنتاج عباس غزالي وهو بطول 77 دقيقة يتم عرضه في هذا الحدث السينمائي العالمي.

والفيلم تم تصويره خلال 13 شهرا ويتحدث عن صبي كوردي ايزيدي بعمر 5 سنين اسمه "عماد" وكان قد قضى سنتين ونصف مع أسرته في أسر تنظيم داعش الإرهابي وبعد تحرره وبسبب الأفكار والتربية التي تلقاها من العصابة الارهابية لم يعد بامكانه ان يقضي طفولته بشكل طبيعي كأقرانه من الاطفال الاخرين وله ميول وتصرفات عنيفة تجاه اقربائه والمحيطين به. وهنا يبرز دور علماء النفس، في تربية وتطبيع الأوضاع النفسية لهذا الطفل المدعو عماد، وهي عملية صعبة ومطولة تضطلع بها فتاة اختصاص امراض نفسية تتمتع بالصبر والتحمل مع دور مواز لها من قبل جدة الطفل عماد.

وكان هذا الفيلم قد شارك في عشرات المهرجانات الدولية للأفلام على مستوى العالم وحاصل على جائزة "الأفلام ذات الأهمية The Movies That Matter Award " في الدورة الثامنة عشرة لمهرجان افلام زغرب "داكس الدولي ZagrebDox " في كرواتيا، وكذلك حصل على جائزة في مهرجان افلام "دوكافيف DocAviv " الدولي.

وأصبح مهرجان الأفلام العربية الدولي في روتردام مهرجانا سنويا في ميناء روتردام وهو مهرجان خاص بأفلام الشرق الاوسط والنشاطات الخاصة بها وأصبح مركزا فنيا لخلق مناخ هادئ للحوارات الحرة بشأن الفن وحقوق الانسان والخلاص والحرية السياسية.

الادارة الفنية للمهرجان يتحمل مسؤوليتها روش عبدالفتاح وبحضور مجموعة من الأفلام المنتجة في مختلف دول الشرق الأوسط، للمشاركة في أقسامه المتنوعة للمسابقة وخارج المسابقة ومنها قسم مسابقة الأفلام السينمائية وقسم مسابقة الأفلام الوثائقية وقسم مسابقة الأفلام القصيرة، كما سيضم ورشة عمل حرفية تعليمية، وندوة "صورة المرأة في السينما العربية" ويقام للفترة من 5- 10 من شهر ايلول الجاري في مدينة روتردام في هولندا.