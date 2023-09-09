2023/09/09 | 22:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي القوة الجوية ، على منتخب اربيل بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي احتضنها ملعب نادي برايتي، ضمن معسكره المقام في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وكان اداء الشوط الاول دون الوسط ولم تشهد المباراة ندية حقيقية، لينتهي بالتعادل السلبي من دون أهداف .

وتحسن الأداء في الشوط الثاني، بعد عدة تغييرات أجراها الكادر التدريبي لكلا الفريقين، واستطاع الصقور من تسجيل ثلاثة أهداف جاءت عن طريق اللاعبين مهند عبد الرحيم، رسلان حنون، شريف عبد الكاظم، لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة وتفوق القوة الجوية بثلاثية نظيفة.