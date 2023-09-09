2023/09/09 | 23:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، باندلاع نزاع مسلح بسبب خلاف على دفع أجور "مولّد"، في أربيل، في حين هاجم مسلحون مجهولون منزلاً في بغداد بعد تهديد عشائري.

وقال مصدر محلي في أربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين صاحب موّلدة أهلية احدى العوائل في منطقة (كلاليان) بقضاء خبات التابع لمحافظة اربيل".

واضاف ان "سبب اندلاع الاشتباكات التي جرى فيها استخدام الاسلحة يعود الى عدم دفع العائلة أجور الموّلدة لصاحبها"، مشيرا الى ان "القوات الامنية القت القبض على 4 أشخاص متهمين في الحادث".

وفي بغداد، اشار مصدر الى ان "اشخاصاً مجهولين يستقلون عجلة مدنية فتحوا النار على منزل مواطن في حي المعلمين بمنطقة الدورة بعد وقت قصير من تلقي المواطن مكالمة هاتفية أبلغته أنه مطلوب عشائريا "، مبينا ان "الحادث لم يسفر عن إصابات".