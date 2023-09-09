2023/09/09 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تغلب منتخبنا الأولمبيّ لكرةِ القدم على نظيره منتخب تيمور الشرقية بسداسيةٍ نظيفةٍ، اليوم السبت، في إطار الجولةِ الثانية من منافسات المجموعة السادسة المؤهلة لبُطولةِ آسيا، وجاءت الأهداف بإمضاء كل من علي جاسم وحسين عبد الله ( هاترك ) ومنتظر محمد ورضا فاضل. وقدّم المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي “راضي شنيشل” شكره للمنتخب في المؤتمرِ […]

ظهرت المقالة راضي شنيشل: طوينا صفحة تيمور الشرقية وتركيزنا على مواجهة الكويت أولاً على ايرث نيوز.